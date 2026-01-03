Айза-Лилуна Ай обнаружила на старом фотоаппарате снимки незнакомцев

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Блогер столкнулась с загадочной находкой, которая превратилась для нее в личное расследование.

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала в социальных сетях историю, больше похожую на детектив, чем на обычный бытовой эпизод. Все началось с того, что ее мать несколько недель назад прислала видео с коробкой давно забытых вещей — старых камер, фотоаппаратов и техники, о существовании которой Айза уже не помнила.

Спустя время эта коробка добралась до блогера через подругу. Среди устройств оказался и один конкретный фотоаппарат. Айза заказала к нему зарядное устройство и была уверена, что после включения увидит на карте памяти архивные снимки своего сына Сэма. Однако ожидания не оправдались.

Вместо семейных фотографий на экране появились кадры с абсолютно незнакомыми людьми: чужая семья, их повседневные сцены и моменты жизни. Ни одного знакомого лица. Дополнительным сюрпризом стало то, что все снимки датированы 2014 годом и сделаны на Бали. Как этот фотоаппарат оказался у ее матери и каким образом сменил владельца, Айза, по собственному признанию, до сих пор не может понять.

Находка настолько задела блогера, что она решила не оставлять все как есть. Айза объявила, что хочет попытаться разыскать настоящих владельцев камеры и вернуть им утерянные воспоминания.

«Теперь я хочу найти владельца и вернуть им их память», — написала она, пообещав попробовать распутать эту странную историю до конца.

