США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Его вместе с женой вывезли из страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны», — заявил Трамп.

Американский лидер уточнил, что эта операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами и пообещал, что в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция по этой теме. Ее начало, ориентировочно, запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ранее Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле, которые начались 3 января. Атаке подверглась столица Каракас и несколько районов страны.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

