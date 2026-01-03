Каракас под ударом: как мир отреагировал на взрывы в столице Венесуэлы

Фото: Matias Delacroix/ТАСС

Иран, Куба, Колумбия и другие страны встали на сторону атакованного государства.

Серия мощных взрывов, прогремевших в Каракасе 3 января, вызвала широкий международный резонанс. Разные страны выступили с заявлениями, в которых резко оценили произошедшее в столице Венесуэлы.

Иран

Министерство иностранных дел Ирана выступило с жестким осуждением действий США в отношении Венесуэлы, назвав их грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой иранского внешнеполитического ведомства.

В Тегеране подчеркнули, что силовые действия Вашингтона противоречат базовым принципам Устава ООН и нормам международного права, в частности положениям, запрещающим угрозу силой и ее применение. В иранском МИД расценили происходящее как акт агрессии, который должен получить немедленную оценку со стороны ООН и государств, заявляющих о приверженности международной безопасности и верховенству права.

Также иранская дипломатия напомнила о законном праве Венесуэлы на защиту суверенитета и самоопределение, указав на ответственность международных организаций — прежде всего Совета Безопасности ООН — за прекращение, по их оценке, незаконных действий США и привлечение виновных к ответственности.

Куба

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал мировое сообщество срочно отреагировать на произошедшее в Венесуэле. Он охарактеризовал события как преступное нападение со стороны США в заявлении в соцсети X.

Кубинский лидер подчеркнул, что случившееся представляет собой агрессию против Венесуэлы. По его словам, атака носит характер государственного терроризма и направлена против венесуэльского народа, с которым Куба выражает полную солидарность.

Колумбия

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о военном нападении на Венесуэлу. Он одним из первых заявил, что Каракас подвергся ударам. Соответствующее сообщение лидер страны опубликовал в соцсети X.

Колумбийский глава заявил, что столица Венесуэлы оказалась под ракетным обстрелом, и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее. Петро также выступил с инициативой срочного созыва Организации американских государств и заседания ООН для обсуждения ситуации.

Глава страны опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле, о чем писал 5-tv.ru.

Турция

Анкара выразила поддержку Венесуэле на фоне конфликта с США. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем заявил, что Турция солидарна с венесуэльским народом и президентом страны Николасом Мадуро.

По его словам, действия США носят откровенно незаконный характер и не должны остаться без последствий. Турецкий политик подчеркнул, что Анкара занимает четкую позицию в защиту Венесуэлы и осуждает силовые методы давления.

Россия

В России также отреагировали на события в Каракасе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство выступит с официальным заявлением по поводу атаки США на Венесуэлу в ближайшее время.

Взрывы в Каракасе

Серия мощных взрывов была зафиксирована в нескольких районах венесуэльской столицы 3 января. По сообщениям местных жителей, часть ударов пришлась на юг Каракаса, где расположены военные объекты. Также поступала информация о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в портовой зоне Ла-Гуайра.

Очевидцы сообщали о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позднее представители Белого дома подтвердили журналистам факт проведения военной операции на территории Венесуэлы.

Также стало известно о захвате главы страны Николаса Мадуро. О его пленении вместе с супругой сообщил Дональд Трамп.

Конфликт США и Венесуэлы

Противостояние между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже несколько лет. Трамп обвинял венесуэльские власти и Николаса Мадуро в использовании доходов от нефтяного экспорта для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений. Это заявление он сделал в ноябре 2025 года.

Позднее США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. Также Трамп, в декабре 2025 года, заявлял, что Каракас якобы незаконно лишил США прав на доступ к энергетическим ресурсам и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны Венесуэлы сообщило об ударах США по Каракасу и нескольким штатам.

