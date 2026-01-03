АТОР сообщил, есть ли организованные российские туристы в Каракасе

АТОР: организованных туристов из РФ в Каракасе нет

Данные о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате атаки передали также из посольства РФ в Венесуэле.

По предварительным данным, организованных групп туристов из РФ в столице Венесуэлы нет. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.

«В Каракасе точно нет организованных туристов», — сказала она.

Более детальные данные ассоциация направит позднее, добавила Ломидзе.

В посольстве РФ в Венесуэле сообщили, что информация о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате атаки на Каракас не поступала. Ведомство находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы и российскими гражданами, находящимися в данный момент на территории государства. В ходе атак здание диппредставительства не пострадало.

В различных районах Каракаса 3 января прогремела серия мощных взрывов. Часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле. Ранее Белый Дом официально признал факт ударов по острову.

