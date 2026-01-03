Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Barros

В перечне авиабазы, аэропорты и другие объекты.

Колумбийский лидер Густаво Петро опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле. По его данным, под удары попали Федеральный Законодательный дворец в Каракасе, аэропорт в Эль-Аттило, районы Санта-Моника, Фуэрте-Тиуна, Каско-де-Каракас, военная база в Игероте, авиабаза истребителей-перехватчиков F-16 и ряд других объектов военного и политического назначения.

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе раздались массовые взрывы. Сообщалось о самолетах и вертолетах в воздухе. По заявлению Белого дома, США напрямую причастны к атакам на остров.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение после ударов.

