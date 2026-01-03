Атака США на Венесуэлу: что известно к этому часу

Фото: Matias Delacroix/ТАСС

Президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен.

В ночь на 3 января ситуация в Венесуэле резко обострилась: по Каракасу и ряду других объектов были нанесены удары, в небе зафиксирована активность боевой авиации, введен режим чрезвычайного положения, а международные игроки начали реагировать на происходящее. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США захватили в плен венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам Трампа, в ходе операции глава Венесуэлы был задержан и вывезен за пределы страны.

«США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны», — заявил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что операция проводилась при взаимодействии американских военных и правоохранительных структур. Он также анонсировал проведение пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, где пообещал раскрыть дополнительные детали произошедшего.

Первые сообщения о взрывах в Каракасе

Поздно вечером появились первые сообщения о мощных взрывах в столице Венесуэлы. Журналисты Reuters со ссылкой на очевидцев сообщили, что над Каракасом поднимаются столбы дыма, при этом зафиксировано не менее шести ударов. По их данным, южная часть города осталась без электроснабжения.

На этом фоне вспомнили более ранние заявления американского журналиста Такера Карлсона, который утверждал, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает вариант военного конфликта с Венесуэлой. По его информации, конгрессменам США заранее сообщили о возможной войне.

Также Трамп ранее обвинял власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро в том, что нефтяные доходы страны используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насилия, а также связывал миграционный кризис с политикой предыдущей администрации Джо Байдена.

Удары по объектам

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Каракасе под обстрел попали дом министра обороны Венесуэлы и портовая зона. Видеокадры происходящего начали распространяться в сети — их опубликовало агентство Reuters. По данным журналистов, в городе прозвучало как минимум семь взрывов.

Очевидцы утверждали, что над столицей были замечены самолеты и вертолеты, которые они неофициально связывали с США, однако подтверждений этому на тот момент не поступало. По предварительной информации, удары пришлись по военным объектам, включая базу Фортэ Тиуна и объект, носящий имя Франсиско де Миранды. В ряде районов Каракаса была слышна стрельба. Также Reuters сообщал о масштабном отключении электроэнергии на юге города.

Реакция Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро публично отреагировал на происходящее, заявив в социальных сетях, что Каракас подвергся бомбардировке и что по Венесуэле наносятся ракетные удары. Он призвал международное сообщество, включая ООН и Организацию американских государств, срочно вмешаться и дать оценку происходящему.

Позиция США

Представитель вооруженных сил США Дэниел Дрисколл отказался комментировать сообщения о возможной причастности американских военных к взрывам в Каракасе. При этом The New York Times писала, что администрация Дональда Трампа осведомлена о поступающих сообщениях. Телеканал CBS News подтвердил, что Белый дом в курсе происходящего.

Свидетельства очевидцев

Российский турист в разговоре с 5-tv.ru рассказал, что, по его сведениям, в Венесуэле слышны взрывы и активно работает военная авиация. Он пояснил, что сам находится в России, а его семья — на острове в Венесуэле. По его словам, еще около полуночи обстановка там была спокойной, на улицах гуляли туристы и местные жители, однако после начала обстрелов связь с близкими пропала.

Действия властей

Корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военную инфраструктуру.

Практически одновременно глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что президент страны Мадуро издал указ о введении режима чрезвычайного положения в ответ на нападение. Также стало известно, что воздушное пространство над Венесуэлой полностью опустело: по данным Flightradar24, в небе над страной не осталось ни одного гражданского самолета.

Официальное подтверждение

Посол России сообщил, что здание российского посольства в Каракасе не пострадало. По его словам, сотрудники дипмиссии продолжают работу в полном составе и выполняют свои задачи.

Позже телеканал Fox News сообщил, что администрация США официально признала факт нанесения ударов по территории Венесуэлы. До этого американские СМИ уже писали, что приказ о применении силы исходил от Дональда Трампа, а целями операции стали, в том числе, объекты военной инфраструктуры.

Новые взрывы

Корреспондент РИА Новости сообщил о новом взрыве в районе Игероте к востоку от Каракаса. Ранее в столице уже фиксировались мощные вспышки и густой дым. В небе вновь были замечены самолеты и вертолеты, которые очевидцы неофициально идентифицировали как американские.

Густаво Петро также заявил, что ударам подверглось здание венесуэльского парламента.

Проблемы с ПВО

Fox News сообщил, что венесуэльская сторона могла не сразу зафиксировать первые удары. По мнению аналитиков, системы оповещения и противовоздушной обороны могли быть отключены или временно выведены из строя, из-за чего ПВО долго не отвечала.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на видеоматериалы, сообщила о мощных взрывах сразу на территории двух аэропортов в Каракасе.

Подтверждение с места событий

Корреспондент RT, находящийся в Каракасе, подтвердил, что взрывы действительно были слышны. По его информации, удары наносились с воздуха и продолжались около 25 минут. При этом системы оповещения и сирены в городе так и не были включены. Жители также слышали интенсивный шум авиации.

Реакция американского Конгресса

По данным CNN, комитет сената США по вооруженным силам не получал предварительного уведомления о начале военных действий против Венесуэлы.

