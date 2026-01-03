WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com/Li Muzi

Белый дом подтвердил проведение военной операции в Венесуэле.

Мощные взрывы на территории сразу двух аэропортов зафиксированы в столице Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на видеоматериалы.

Инциденты произошли в международном аэропорту Каракаса, а также на менее крупном аэродроме, используемом военными и частными самолетами.

Согласно опубликованным в соцсетях записям, взрывы прогремели в аэропорту имени Симона Боливара, который расположен менее чем в 24 километрах от центра города. Очевидцы также сообщают об ударах по аэропорту Ла-Карлота на востоке Каракаса.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Представители Белого дома в беседе с журналистами подтвердили проведение военной операции в Венесуэле.

Конфликт США и Венесуэлы

Отношения между Вашингтоном и Каракасом остаются напряженными на протяжении нескольких лет. Трамп публично обвинял правительство Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотрафика, торговли людьми и других тяжких преступлений. Такое заявление он делал в ноябре 2025 года.

Позднее президент США объявил о введении масштабной морской блокады танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее портов. В декабре 2025 года Трамп также заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам страны, назвав действия Каракаса противоправными.

