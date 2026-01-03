США могли нанести удар по мавзолею Уго Чавеса в Каракасе

Фото: www.globallookpress.com/Yin Nan

В здании находится военный музей, местом упокоения бывшего лидера страны он стал в 2013 году.

США нанесли удар по военному музею в Каракасе, где хранятся останки бывшего лидера Венесуэлы — Уго Чавеса. Об этом местные жители сообщают в социальной сети X.

Граждане Венесуэлы активно делятся кадрами ударов по столице. По их информации, одна из американских ракет прилетела по зданию Cuartel de la Montaña. Это бывший военный музей, который после смерти экс-лидера страны Уго Чавеса переоборудовали в его мавзолей. Там до последнего времени хранились останки политика. Официального подтверждения информации нет.

В субботу, 3 января, в Каракасе прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле, однако на начальном этапе представители Пентагона воздерживались от комментариев.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.



Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.



В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru писал, что российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе.

