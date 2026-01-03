Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле
Администрация США официально признала факт ударов по территории Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал Fox News.
До этого в американских СМИ появилась информация о том, что приказ о применении силы отдал президент США Дональд Трамп. Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс утверждала, что целью операции стали объекты внутри страны, в том числе военная инфраструктура.
При этом на начальном этапе представители Пентагона воздерживались от комментариев. Так, официальный представитель вооруженных сил США Дэниел Дрисколл не стал подтверждать или опровергать сообщения о причастности американских военных к событиям в Каракасе, писала The New York Times.
В столице Венесуэлы произошла серия атак 3 января. По данным Sky News Arabia, под обстрел попал жилой дом министра обороны страны, а также объекты портовой инфраструктуры. Удары были зафиксированы в нескольких районах города.
Агентство Reuters ранее опубликовало первые кадры происходящего. Журналисты сообщали как минимум о семи взрывах, прогремевших в Каракасе. Очевидцы также рассказывали о появлении в небе самолетов и вертолетов.
Удары пришлись по военным объектам, включая базу Фортэ Тиуна и комплекс, названный в честь генералиссимуса Франсиско де Миранды. Кроме того, жители разных районов столицы сообщали о звуках автоматной стрельбы.
Как уточняет Reuters, на юге Каракаса произошло масштабное отключение электроэнергии.
Конфликт США и Венесуэлы
Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.
Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.
Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.
