В Челябинской области нашли следы падения «Царь-метеорита»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необычные борозды в лесу и сигналы металлоискателя вновь оживили старую загадку.

В лесном массиве рядом с поселком Верхний Атлян в Челябинской области местные жители обнаружили аномальные следы, которые могут быть связаны с так называемым «Царь-метеоритом». О находке сообщил один из очевидцев в беседе с URA.RU.

«Осенью 2025 года, когда еще было мало снега, мы ходили в окрестностях Верхнего Атляна. Там заметили странные борозды на земле. Металлоискатель показал, что в почве под травой что-то есть, возможно осколки „Царь-метеорита“. Рядом валялись странные камушки. Потом снег выпал и поиски были прекращены», — рассказал житель Миасского городского округа.

По его словам, находки были сделаны в труднодоступной части леса. После снегопадов дальнейшие исследования пришлось отложить, однако летом он и его знакомые намерены вернуться к поискам. Подробности предполагаемого маршрута и точное место участники инициативы раскрывать не стали, опасаясь, что участок могут затоптать случайные посетители.

История возможного падения крупного метеорита в этом районе тянется с 2013 года. Тогда ученым не удалось обнаружить массивный фрагмент небесного тела в окрестностях Верхнего Атляна — были найдены лишь отдельные небольшие образцы, которые направили на изучение в Москву.

При этом часть исследователей до сих пор сомневается в версии, что самый крупный обломок находился в Чебаркульском районе, полагая, что он мог быть частью значительно более масштабного объекта, упавшего именно возле Верхнего Атляна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.