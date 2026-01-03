МИД Венесуэлы: США хотят завладеть нефтью и полезными ископаемыми страны

Правительство Венесуэлы сообщило о причинах начала конфликта с США

Ранее по Каракасу были нанесены ракетные удары.

Цель нападения Соединенных Штатов на Венесуэлу — завладеть нефтью и полезными ископаемыми. Такое заявление сделало МИД страны.

В связи с вооруженным конфликтом глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал все силы страны активизировать планы мобилизации.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США, однако подтверждения этой информации на официальном уровне нет.

Конфликт США и Венесуэлы

Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп говорил, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позже глава Белого дома объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. А в декабре прошлого года Трамп заявил, что Венесуэла якобы незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Каракасе. Об этом писала The New York Times.

