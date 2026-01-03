СМИ: Трамп мог отдать приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

CBS News: Трамп мог отдать приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Представитель вооруженных сил США воздержался от комментариев о возможной вовлеченности американских военных.

Президент США Дональд Трамп распорядился атаковать цели на территории Венесуэлы, в том числе военную инфраструктуру страны. Об этом сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники.

До этого представитель вооруженных сил США Дэниел Дрисколл воздержался от комментариев по поводу информации о возможной вовлеченности американских военных в события, произошедшие в венесуэльской столице. Как отметила The New York Times, официальной оценки этим сообщениям дано не было.

В Каракасе была зафиксирована серия ударов. По информации телеканала Sky News Arabia, под обстрел попали дом министра обороны Венесуэлы, а также объекты портовой инфраструктуры города.

Первые видеокадры с места событий появились в открытом доступе — их распространило агентство Reuters. Журналисты сообщают как минимум о семи взрывах, прогремевших в разных районах столицы. Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США, однако подтверждения этой информации на официальном уровне нет.

Согласно предварительным данным, удары были нанесены по военным целям, в том числе по базе Фортэ Тиуна и объекту, носящему имя генералиссимуса Франсиско де Миранды. Кроме того, жители различных районов Каракаса сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

Агентство Reuters также уточняет, что на юге столицы произошло масштабное отключение электроэнергии. Обстоятельства и причины произошедшего продолжают устанавливаться.

Конфликт США и Венесуэлы

Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в ноябре 2025 годав том, что доходы от экспорта нефти якобы направляются на финансирование наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее он заявлял о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады в отношении нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и заходящих в венесуэльские порты.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США прав на энергоресурсы и контроль над нефтью, назвав действия Каракаса противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Каракасе.

