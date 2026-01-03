В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов

Фото: www.globallookpress.com/Meng Yifei

Воздушное пространство страны оказалось полностью закрыто.

Президент Венесуэлы издал указ о введении режима чрезвычайного положения в ответ на нападение на страну. Об этом сообщил глава МИД страны Иван Хиль.

Воздушное пространство над Венесуэлой оказалось полностью свободно от гражданских бортов. Согласно данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент над территорией страны не зафиксировано ни одного самолета.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США, однако подтверждения этой информации на официальном уровне нет.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

