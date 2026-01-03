Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране

Фото: Matias Delacroix/ТАСС

Мужчина потерял связь с семьей, которая продолжила отдых.

Российский турист рассказал 5-tv.ru о том, какая сейчас обстановка в Венесуэле — в столице страны слышны взрывы и работает боевая авиация.

«Здравствуйте, я в России. Семья на острове (Венесуэла — Прим.ред). Вечером примерно в 12 часов мы общались, было все спокойно. <…> На острове много туристов и местных. Все гуляли. Сейчас каникулы и праздники. <…> (Сейчас, после начала обстрелов. - Прим. ред.) мне мои не звонят», — рассказал мужчина по имени Андрей.

Ранее президент Колумбии высказался о взрывах в Каракасе.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства.

Позже Трамп объявлял о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

В декабре 2025-го американский лидер заявлял, что Венесуэла «отобрала у США все права на энергоносители и всю их нефть». Такие действия Трамп назвал незаконными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в столице Венесуэлы Каракасе слышны звуки мощных взрывов. Об этом сообщал Reuters. По данным СМИ, в городе прогремело минимум семь взрывов, очевидцы видели в небе американские самолеты и вертолеты.

