Рядом с Пентагоном отметили аномальный рост заказов пиццы

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Как правило, подобные всплески совпадают с повышенной активностью внутри стен ведомства.

В США зафиксировали увеличение числа заказов пиццы в заведениях рядом с Пентагоном. Об этом стало известно после анализа данных портала Pentagon Pizza Index.

«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится в публикации.

Как отмечают пользователи соцсетей, рост показателя Pentagon Pizza Index (или PizzINT) якобы совпадает с усилением активности внутри Пентагона. Индекс использует пятиуровневую шкалу: от пяти баллов — когда обстановка считается обычной, до одного балла — при максимальном уровне готовности.

Ранее Fox News сообщал, что руководитель американского военного ведомства Пит Хегсет прокомментировал популярный мем о «пицца-индикаторе». Он отмечал, что сам заботится о том, чтобы у сотрудников была еда: заказы помогают чиновникам и военным перекусить, когда они задерживаются на службе, а заодно становятся поводом для шуток в соцсетях.

Сегодня утром в Каракасе, столице Венесуэлы, были зафиксированы серии сильных взрывов. Об этом информирует агентство Reuters.

Очевидцы рассказали корреспондентам агентства, что над городом видны плотные клубы дыма. По их словам, произошло не менее шести ударов. Кроме того, сообщается об отключении электроэнергии в южной части столицы.

