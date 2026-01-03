В столице Венесуэлы слышны мощные взрывы

Фото: © Getty Images/Gerard SIOEN / Contributor

Без света остался южный район города.

В столице Венесуэлы Каракасе слышны звуки мощных взрывов. Об этом сообщают Reuters.

По данным свидетелей, с которыми поговорили журналисты Reuters, в небо над городом поднимаются столпы дыма. Сообщается минимум о шести прилетах. Также по информации журналистов, без света остался южный район города.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что президент США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле. Об этом сообщал 5-tv.ru. По его словам, конгрессмены США получили информацию о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

Американский лидер обвинял «нелегитимный режим» Николаса Мадуро в использовании нефтяных доходов для инвестирования в наркотерроризм, торговлю людьми и убийства. Также наращивает обороты возврат в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, по словам Трампа, были допущены в США из-за «слабой» администрации его предшественника Джо Байдена.

