С выхода на экраны «Приключений Буратино» прошло 50 лет

В новом фильме классические сюжетные линии получают развитие. А герои, оставаясь узнаваемыми, становятся глубже и сложнее.

«Дайте мне билет в самый первый ряд!» Именно с этой фразой тысячи мальчишек и девчонок без сомнения бежали бы к кассам кинотеатров, если бы «Приключения Буратино» показывали на больших экранах. Но им повезло: 1 января 1976-го эти герои появились в телевизоре. И влюбили в себя всю советскую детвору! Как это было, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Оказаться на месте обаятельного хулиганистого мальчишки, которому все ловко сходит с рук — хоть продажа Азбуки, хоть срыв спектакля — мечтал каждый советский школьник. И не зря. Сам Буратино, а в жизни Дмитрий Иосифов до сих пор вспоминает, что тогда натурально попал в сказку!

«Там, действительно, родилась какая-то внутри этого сказка, какая-то атмосфера удивительная. Из-за актерского состава, из-за абсолютно озорного режиссера, из-за, скорее всего, в том числе из-за удивительной музыки Рыбникова…» — рассказывает Дмитрий Иосифов, исполнитель роли Буратино в фильме «Приключения Буратино».

И волшебная музыка Рыбникова сегодня звучит в новой аранжировке. Спустя полвека на экраны вышел новый «Буратино».

Зрители в зале делятся на две категории: для одних это долгожданная встреча, для других — первое знакомство.

«Мне безумно понравилась картинка! Полное погружение в детство!» — говорит зрительница Полина Шереметьева.

«Я сказку эту читал и хотел давно на нее сходить», — заявил зритель Федя.

«Я аж расплакался. Настолько впечатлило…» — делится зритель Семен Макарович.

«Мне кажется, весь фильм — это волшебство какое-то», — отметила зрительница Серафима.

«Мы с режиссером исследовали территорию такой острой характерности…» — говорит Лев Зулькарнаев, исполнитель роли Дуремара в фильме «Буратино».

И Карабас-Барабас уже не просто злодей, а герой трагический и многогранный.

«В нем находился и находится артист нереализованный. А что может быть сложнее нереализованного артиста?» — вопрошает Федор Бондарчук, продюсер, режиссер и актер, исполнитель роли Карабаса-Барабаса в фильме «Буратино».

Обаятельны проходимцы Алиса и Базилио — больше не кот и не лиса.

«Усы, безусловно, татуировки какие-то, они иногда мелькают, с котами связанные. Он внутри как бы кот, но это человек», — объясняет актер Александр Петров, исполнитель роли Базилио в фильме «Буратино».

Но самое главное — раньше Буратино был настоящим мальчиком… А сегодня это компьютерный персонаж, созданный так, что не отличить от живого.

«В этой студии Буратино становится похожим на самого себя. Это буквально — то самое место, где оживает сказка!» — рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Причем, в инструментарии профессионалов — не только мощные компьютеры и современный софт.

«Зеркало — это основной атрибут аниматора. Мы в него постоянно смотрим, чтобы проверять эмоции», — рассказывает 3D-аниматор Александр Белов.

Буратино не только влюбил в себя юных зрителей, но и позволил тем, кто смотрел это кино 50 лет тому назад, сегодня снова почувствовать себя веселыми, дерзкими и шумными. Так что неизвестно, кому этот фильм понравится сильнее, сыновьям или папам.

