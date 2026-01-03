Турист из России умер в Таиланде во время прогулки в гористой местности

Фото: www.globallookpress.com/Sun Weitong

Причиной смерти, предварительно, мог стать тепловой удар.

Российский турист скончался в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан в гористой местности провинции Пхангнга. О происшествии сообщили представители местного Управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сотрудники ведомства провели спасательную операцию 2 января — после того, как получили сообщение о 40-летнем путешественнике, потерявшем сознание по пути к храму. Но прибывшим на место ЧП медикам осталось лишь констатировать смерть. Его тело доставили в больницу для проведения вскрытия.

Предварительной причиной смерти назван тепловой удар. В связи со случившимся власти Таиланда и туроператоры посоветовали гостям страны соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и не забывать о головных уборах. При повышении температуры, обмороке или бессвязной речи — первых симптомах удара — необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Это далеко не первая смерть российского туриста в Таиланде. Осенью там же утонули 31-летний петербуржец Дмитрий Закуцкий и 56-летний гость из Калужской области. Одного накрыло волной, а другого унесло течением. Всего за год трагедией окончились поездки почти двух десятков россиян.

А на дорогах Таиланда за три дня новогодних праздников произошли 684 аварии. Погибли более 100 человек, в том числе один гражданин РФ, несколько сотен получили ранения. Основными причинами ДТП стали пьяные водители и превышение скорости. Большее число смертельных случаев зафиксированы в Бангкоке, провинциях Кхонкэн и Накхонратчасима.

Тем временем, как ранее сообщал 5-tv.ru, власти страны продлили еще на год продлили безвизовый режим для РФ.

