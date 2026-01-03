В Совфеде рассказали, какие налоги могут не платить пенсионеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эта категория граждан также имеет право на налоговые льготы.

Российские пенсионеры имеют право не платить налог на любой объект имущества, но только один. Кроме того, им полагаются льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом РИА Новости рассказала сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда Псковской области Наталья Мельникова.

«Пенсионеры могут не платить налог на следующее имущество: квартира, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, помещение, используемое для творческой мастерской. При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом», — пояснила она.

Мельникова также отметила, что россияне пенсионного возраста могут снизить налог на один земельный участок, если он находится в их собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. При этом размер пенсионных выплат и возраст заявителя не имеют значения.

Как пояснила сенатор, налог можно не платить вовсе, если площадь земельного участка не превышает шести соток. Если он владеет большей площадью, то из налога вычтут сумму из расчета на шесть соток. Помимо прочего, в некоторых регионах у пенсионеров есть льготы по транспортному налогу, но в каждом субъекте эта категория регулируется самостоятельно.

