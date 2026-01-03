Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина

Фото: George Walker IV/ТАСС

На первом месте в рейтинге уверенно держится нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 23 шайбами.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиз Блюз». Встреча состоялась в ночь со 2 на 3 января и завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Сент-Луиза.

Дорофеев не только установил личный рекорд, но и обошел форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На его счету сейчас 15 шайб в 38-м матче сезона, и он находится на четвертом месте в рейтинге российских снайперов.

На второй позиции списка успешных хоккеистов сезона расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 19 шайб. Лидерует же в рейтинге с серьезным отрывом от соперников нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов — 23 шайбы.

Кроме Дорофеева, в составе команды-победителя отличились Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и российский нападающий Алексей Торопченко. В числе соперников голы забивали Киган Колесар, Марк Стоун и Павел Дорофеев.

Несмотря на успехи коллеги, Александр Овечкин продолжает крупными буквами вписывать себя в историю хоккея. 6 апреля 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Как ранее сооющал 5-tv.ru, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» также занял чистое десятое место в истории чемпионатов лиги по количеству набранных очков в большинстве.

