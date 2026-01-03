Пожар на площади три тысячи «квадратов» вспыхнул в Сергиевом Посаде

Пожар на площади три тысячи кв. м. вспыхнул на рынке в Сергиевом Посаде

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

К ликвидации возгорания привлекли 57 человек, задействовали 18 единиц техники.

Ночью 3 января в торговых павильонах рынка «Щедруха» в Сергиевом Посаде вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На момент прибытия пожарных бригад наблюдалось открытое горение на площади 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — отметили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекли 57 человек, задействовали 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

