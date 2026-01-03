Протесты на севере и северо-востоке Ирана переросли в массовые беспорядки

Tasnim: протесты переросли в массовые беспорядки на севере и северо-востоке Ирана

Участники начали вступать в столкновения с полицией и выкрикивать антиправительственные, промонархические лозунги.

Протесты в Иране, изначально вызванные экономическим недовольством, на северо-востоке страны переросли в погромы и беспорядки, сообщает иранское агентство Tasnim.

«Вечером в пятницу местная акция протеста ряда граждан Ирана прошла в городе Борджнурд (в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана. — Прим. ред.) из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону погромов», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, число участников беспорядков не превышало сотню человек, они перекрывали улицы и нарушали движение транспорта.

На западе страны, в городе Сербала в провинции Эйлам, группы вооруженных боевиков также вышли на улицы. Участники беспорядков стреляли из автоматов под лозунг «Смерть Хаменеи!».

Иранское агентство Fars сообщило, что с утра пятницы число мирных акций сокращается, а протесты приобрели политический характер. Участники начали вступать в столкновения с полицией и выкрикивать антиправительственные, промонархические лозунги.

«Волнения организуют небольшие группы людей, вооруженных холодным или огнестрельным оружием или коктейлями Молотова, которые нападают на административные и общественные здания, в том числе на мечети», — заявило Fars.

Агентство уточняет, что такие случаи зафиксировали на севере страны, в Тегеране и в Кередже, где протестующие сожгли иранский флаг и забросали прохожих камнями под лозунги «Смерть диктатору!» и «Это не последняя битва — Пехлеви вернется!».

Протесты начались в конце декабря на фоне девальвации риала и резких колебаний курса, которые сильно ударили по оптовым и розничным ценам. Демонстрации прошли в Тегеране и других городах. После этих событий глава Центробанка подал в отставку. Иран сталкивается с высокой инфляцией, за последние годы курс доллара на свободном рынке вырос в десятки раз.

