Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

В результате теракта ВСУ погибли 28 человек, включая двоих детей.

Беспилотники Вооруженных сил Украины, примененные при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах на побережье Черного моря в Херсонской области, собрали с использованием комплектующих немецкой компании Rheinmetall. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки (комплектующих для БПЛА. — Прим. ред.) на Украину», — сообщил он ТАСС.

Эксперт отметил, что Германия начала поставлять Украине элементы для дронов еще в 2023 году. Речь идет, в частности, о системах радиоуправления, контроллерах и двигателях внутреннего сгорания.

По словам Киселева, сейчас в Германии модернизируют компоненты для беспилотных аппаратов, в том числе усовершенствуют двигатели.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестокой атаке ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь. В результате удара трех беспилотников с зажигательной смесью погибли 28 человек, среди которых были двое детей. Часть жертв сгорела заживо. Еще 31 числится пострадавшим. СК возбудил дело о теракте.

