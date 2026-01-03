Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С 2026 года препарат разрешено использовать для лечения онкологических пациентов.

По итогам доклинических исследований эффективность новой российской мРНК-вакцины для терапии меланомы превысила 90%. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

С 2026 года вакцину допустили к лечению онкобольных пациентов. По некоторым показателям речь идет о почти гарантированном результате терапии. Этот препарат помогает бороться со злокачественными опухолями кожи. Его создавали на базе российских научных организаций.

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — заявил Гинцбург.

Прежде о получении разрешения на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК» в клинической практике сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Помимо института Гамалеи, в разработке медикамента задействовали Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Блохина и НМИЦ радиологии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Гинцбург призвал россиян снова прививаться от коронавируса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.