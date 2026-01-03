В России предложили перенять опыт СССР в борьбе с алкоголизмом

Член ОП Рыбальченко предложил бороться с алкоголизмом по примеру СССР

«Сухой закон» имел и отрицательные последствия, но в условиях СССР антиалкогольная кампания была необходимостью, уверен общественник.

В России стоит изучить и использовать положительные наработки антиалкогольных кампаний советского периода. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что в СССР подобные меры способствовали снижению смертности и росту рождаемости.

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста», — отметил Рыбальченко.

По его словам, эффект тех кампаний для демографии был выдающимся.

При этом он указал, что «сухой закон» имел и отрицательные последствия. В их числе — «определенная смертность» из-за употребления суррогатного алкоголя, а также масштабная вырубка виноградников. Вместе с тем Рыбальченко выразил мнение, что в тех условиях антиалкогольная кампания была необходимой мерой, поскольку уровень потребления спиртного в стране достиг критических значений.

