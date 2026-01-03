Психолог рассказала о проблемах подростков после негативного опыта на вписках

Фото: 5-tv.ru

Стресс и небезопасная обстановка на подростковых вечеринках способны нанести серьезный ущерб психике несовершеннолетних, спровоцировать депрессию, суицидальные мысли и иные трудно предсказуемые последствия. Об этом «Известиям» заявила специалист по девиантному поведению подростков Елена Замышевская.

«Важно помнить о психологическом давлении и рисках, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также об угрозах со стороны незнакомых людей и цифровых девиаций», — рассказала психолог, отвечая на вопрос о нелегальных новогодних вечеринках подростков.

Специалист призвала родителей, педагогов и самих подростков проявлять осознанность и осторожность, чтобы избежать нежелательных последствий.

Эксперт подчеркнула, что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подростки становятся особенно уязвимыми и могут столкнуться с опасными ситуациями. Речь, по ее словам, идет не только о физическом или сексуальном насилии.

«Это может выражаться в скрытой съемке интимных моментов без согласия подростка, создании компрометирующих фото- и видеоматериалов с последующим шантажом или распространением этих материалов», — заключила Замышевская.

