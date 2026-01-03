Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Оппозиция не обладает большинством в парламенте и надеется на участие части членов правящей коалиции.

Оппозиционные силы в Чехии приступили к подготовке процедуры голосования в палате депутатов парламента о смещении с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры. Поводом стали его резкие заявления об Украине, прозвучавшие в новогоднем обращении 1 января, сообщило агентство CTK.

Окамура заявил, что недопустимо тратить средства чешских налогоплательщиков на закупку оружия и его поставки для поддержки конфликта на Украине. По его словам, выгоду от происходящего получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота». Кроме того, он выразил надежду, что Украина не станет членом Европейского союза.

Как отметило агентство, лидеры оппозиционных Гражданской демократической и Чешской пиратской партий, а также Христианско-демократического движения, STAN и ТОP 09 договорились о совместных действиях для запуска процедуры отставки спикера.

«При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции», — говорится в сообщении агентства.

Действующая правящая коалиция Чехии включает движения ANO («Акция недовольных граждан»), SPD и «Автомобилисты» и располагает 108 мандатами из 200 в палате депутатов. Согласно договоренностям между партнерами по коалиции, именно Окамуру выдвинули и избрали спикером на первом заседании парламента после выборов 3 ноября прошлого года. Уже на следующий день он распорядился снять со здания палаты депутатов флаг Украины, который находился там с 24 февраля 2022 года.

Против высказываний Окамуры также выступили украинские официальные лица — посол Украины в Чехии Василий Зварыч и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которые выразили свой протест в пятницу.

