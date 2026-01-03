Названа самая богатая чиновница в ЕС

FT: глава ЕЦБ Лагард получает зарплату в полтора раза выше, чем в отчете

Заработок Лагард почти в четыре раза превысил доход председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард получает доход значительно выше сумм, отраженных в официальной отчетности, и занимает первое место по уровню зарплаты среди чиновников Евросоюза. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — говорится в публикации.

По информации FT, в 2024 году доход главы ЕЦБ составил около 726 тысяч евро, что примерно на 56% больше базового оклада в 466 тысяч евро, указанного в годовом отчете регулятора. При этом заработок Лагард почти в четыре раза превысил доход председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

