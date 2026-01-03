Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла втрое

Фото: 5-tv.ru

Изначально сообщалось о порядка 30 миллионах евро ущерба.

Сумма ущерба от дерзкого ограбления банка Sparkasse в Германии оказалась значительно выше первоначальных оценок. Об этом сообщила газета Bild.

Если сначала речь шла примерно о 30 млн евро, то после пересмотра данных выяснилось, что из хранилища в Гельзенкирхене похитили ценности на сумму свыше 100 миллионов евро.

По предварительной версии следствия, преступники проникли в здание со стороны расположенной рядом автостоянки, пробив в стене дыру. Затем они вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, похитили их содержимое, включая золото, и скрылись. В результате преступления пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.

