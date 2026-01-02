Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Власти Херсонской области уточнили планы по дальнейшему лечению мальчика, получившего ранения при ударе беспилотников.

Ребенка, пострадавшего при атаке трех беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы на черноморском побережье Херсонской области, перевезут на лечение в Москву, о чем 2 января сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

В пресс-службе уточнили, что транспортировка запланирована с использованием санитарной авиации. Сейчас мальчик находится в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, откуда его предполагается доставить в столицу для дальнейшего лечения и наблюдения специалистов.

Ранее, 1 января, Владимир Сальдо сообщил о жестокой атаке ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь. В результате удара трех беспилотников с зажигательной смесью погибли 28 человек, среди которых были двое детей. Еще 31 числится пострадавшим. Часть жертв сгорела заживо. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте.

В тот же день президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Херсонской области о ситуации после удара ВСУ и о ходе следственных действий. Глава государства согласился с тем, что совершенное преступление схоже с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Социальный фонд России назначил первые выплаты родственникам погибших при теракте в селе Хорлы.

