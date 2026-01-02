«Это великий перелом»: Сапронов об СВО с точки зрения кинотворчества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Происходящие в России события должны стать плодотворной почвой для сценаристов и режиссеров.

Современная история России, в том числе события последних лет — украинский конфликт и глобальные кризисы, дают кинодеятелям много возможностей для актуального творчества. Кроме того, это еще и шанс по-другому взглянуть на происходящее, погрузиться, разобраться, сделать свои выводы и поделиться ими со зрителем. Не удивительно, что многие меняют свое отношение к действительности.

Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru высказал продюсер Юрий Сапронов на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия». Один из главных героев в этом проекте — простой русский парень Леха, офицер, знающий, что такое мужской долг. Перед родиной и любимой женщиной. И не только линия любви важна в сюжете, но и обстоятельства, в которых он развивается.

«То, что сейчас происходит с нами и то, что происходит там, это великий перелом. Это драматические события такого уровня, которых на нашей жизни уже не будет. Это 2017, 2018, 2021 — это „Тихий Дон“, „Хождение по мукам“ (фильмы и сериалы, вышедшие в эти годы) и так далее, там столько всего — бери и делай крутое кино! Я надеюсь, что в каком-то смысле, в том числе „Ландыши“, они кого-то, может быть, чуть-чуть подтолкнут перейти на сторону добра», — сказал Сапронов.

Премьера второго сезона «Ландышей» состоялась 1 января 2026 года. Спустя ровно год после выхода первого сезона «Ландыши. Такая нежная любовь». Актриса Ника Здорик, сыгравшая главную героиню Катю, призналась в интервью 5-tv.ru, что получила эту роль после 45 неудачных кастингов. И была неготова к свалившейся на нее популярности.

