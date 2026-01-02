Умер российский актер Андрей Хорошев

Фото: Кадр из к/ф «Научная секция пилотов», реж. Андрей Хорошев 1996 г.

Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев, известный под псевдонимом Андрей И, скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщил глава управы Гагаринского округа Якутска Евгений Сидоренко в Telegram-канале.

«Ушел из жизни телеведущий, преподаватель, человек, внесший большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, житель Гагаринского округа Андрей Федорович Хорошев (Андрей И) <…> Светлая память талантливому и творческому человеку», — говорится в публикации Сидоренко.

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в поселке Нахабино Московской области. В 1990 году с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Известность Хорошев получил благодаря ролям в фильмах «Адмиралъ» Андрея Кравчука, «Боец» Евгения Серова и «Доктор Живаго» Александра Прошкина.

Помимо актерской карьеры, Хорошев выступал режиссером в таких проектах, как «Конструктор красного цвета» и «S.O.S. Спасите наши души». Также был оператором-постановщиком для фильма-балета «Саломея» Аллы Сигаловой, который в 1992 году номинировался на Каннском кинофестивале.

