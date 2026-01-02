«Мой персонаж не там ищет»: Денис Степанов о поисках любви в сериале «Ландыши»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Каждый человек умеет любить, только одних чувство возвышает, а других уводит в деструктивные состояния.

Кириллу в сериале «Ландыши» нужно пройти трансформацию, чтобы встретить свою любовь. Об этом актер, сыгравший Кирилла, Денис Степанов рассказал в беседе с 5-tv.ru на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».

«Мой персонаж Кирилл не там ищет и не на тех обращает внимание. Ему надо вначале пройти какой-то свой собственный рост, и духовный, и личностный, чтобы он смог выйти к тем людям, к тем девушкам, с которыми он может связать судьбу, когда они будут адекватные, и он сможет с ними построить какие-то крепкие отношения», — рассуждает Степанов.

По словам артиста, каждый человек умеет любить, только одних чувство возвышает, а других уводит в деструктивные состояния.

«Я думаю, что Кирилл может любить, и есть два варианта. Либо он должен поменяться как личность <…> Либо он должен встретить девушку, которая его полюбит таким, какой он есть, и она его проведет по этому пути», — рассказывает Степанов про своего героя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что основной сюжетной линией во втором сезоне «Ландышей» будет любовь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.