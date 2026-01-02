МИД РФ опубликовал список японских военных с отмененной реабилитацией в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министерство иностранных дел (МИД) России разместило список японских военных преступников времен Второй мировой войны, решения о реабилитации которых были аннулированы Генеральной прокуратурой РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, что опубликовали на официальном сайте.

Дипломат пояснила, что публикация приурочена к памятной дате — 80-летию Победы и завершения Второй мировой войны. В ведомстве подчеркнули, что работа по рассекречиванию и обнародованию сведений о преступлениях середины XX века продолжается и в новом году, в том числе в части, касающейся действий японских милитаристов.

«В наступившем году продолжаем работу по раскрытию информации о военных преступлениях, совершенных в середине XX века, в том числе японскими милитаристами», — отметила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, в перечень вошли японские военнослужащие, которые в военные годы и даже после капитуляции Японии сознательно сдавались в плен Красной армии, используя это как прикрытие для диверсионной деятельности на территории СССР. Также среди указанных лиц есть причастные к направлению людей для участия в медицинских и биологических экспериментах, проводившихся в так называемом «отряде 731» — подразделении японской армии, занимавшемся опытами над живыми людьми.

До этого Федеральная служба безопасности России передавала, что в период Второй мировой войны Япония рассматривала возможность ведения боевых действий против Советского Союза с применением бактериологического оружия. По данным ФСБ, для реализации этих планов на территории, находившейся под контролем Маньчжурии, в 1935–1936 годах были созданы специальные формирования — отряды № 731 и № 100, а также их структурные подразделения.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России заявил о негативной позиции по ядерному оружию у Японии.

