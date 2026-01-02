Нельзя ждать: логопед о десяти тревожных признаках речевых нарушений у детей

Логопед Сорокун: отсутствие фразовой речи после трех лет — повод для диагностики

Тактика ожидания в ряде случаев может обернуться упущенным временем.

Родителям важно вовремя отличить возрастные особенности речи от реальных нарушений, которые требуют помощи специалиста. Как объяснила логопед и нейродефектолог Марина Сорокун в беседе с 5-tv.ru, тактика ожидания в ряде случаев может обернуться упущенным временем и более серьезными проблемами в будущем.

Эксперт выделила десять ключевых признаков, при которых откладывать визит к логопеду не стоит.

Нет фразовой речи после трех лет

Если ребенок старше трех лет использует только отдельные слова или звукоподражания и не соединяет их в простые фразы из двух–трех слов, это повод для диагностики. Важно исключить нарушения слуха и задержку речевого развития, поскольку в раннем возрасте мозг наиболее пластичен.

«Если после трех лет ребенок общается лишь отдельными словами или звукоподражаниями, не строит простые фразы из двух-трех слов „мама, дай“, „хочу пить“ — это повод для диагностики», — отметила логопед.

Проблемы со звуками после пяти лет

Устойчивые искажения звуков («р», «с», «з») или отсутствие целых звуковых групп в этом возрасте уже не считаются нормой. Такие особенности могут негативно повлиять на формирование фонематического слуха и привести к трудностям с письмом и чтением.

Грубые грамматические ошибки после 4,5 лет

Регулярные ошибки в согласовании слов, неправильные предлоги и нарушенная структура предложений часто указывают на общее недоразвитие речи, которое требует коррекционной работы.

«Систематические ошибки в согласовании слов, например „пять карандаш“, неправильное использование предлогов „сижу на стулу“, нарушение структуры простого предложения — это яркие признаки общего недоразвития речи, требующего коррекции», — пояснила Сорокун.

Несформированная связная речь к шести годам

Если ребенок не может пересказать короткий текст, составить рассказ по картинкам или последовательно описать свои действия, это сигнал о проблемах с коммуникативной функцией, что особенно осложнит обучение в школе.

«Невозможность самостоятельно пересказать короткий текст, составить рассказ по картинкам или последовательно описать свои действия. Все это указывает на нарушение коммуникативной функции, что создает большие трудности в школе», —подчеркнула нейродефектолог.

Ненормальный темп речи

Слишком быстрая речь с «проглатыванием» слогов или, наоборот, чрезмерно медленная с растянутыми звуками и паузами может быть связана с нарушением темпо-ритмической стороны речи и нередко имеет неврологические причины.

Судорожные запинки

Повторы звуков и слов, вынужденные паузы и протяжения, усиливающиеся при волнении, являются признаком заикания. В таких случаях необходима срочная комплексная помощь специалистов.

Пассивность в общении

Если ребенок избегает диалога, предпочитает жесты словам, не задает вопросов и не поддерживает беседу, это может говорить о речевом негативизме или более глубоком нарушении коммуникации.

Трудности понимания речи

Неспособность выполнять сложные инструкции, путаница в значениях слов и непонимание грамматических конструкций после трех лет указывают на проблемы с восприятием речи и требуют дополнительного обследования.

«Здесь нам необходимо проверить фонематический слух и исключить сенсорные нарушения», — сказала специалист.

Нарушения артикуляционной моторики

Напряжение или дрожание языка, повышенное слюноотделение, сложности с удержанием артикуляционной позы, а также гипо- или гипертонус лицевых мышц часто сопровождают дизартрию и требуют совместной работы логопеда и невролога.

Речевые проблемы в сочетании с другими трудностями

Если на фоне речевых нарушений у ребенка наблюдаются слабая память, рассеянное внимание, проблемы с координацией и ориентацией в пространстве, речь может идти о системном нарушении развития, при котором необходим комплексный подход.

«Сочетание речевого дефицита с другими когнитивными трудностями, которые включают в себя слабую память, неустойчивое внимание, проблемы с пространственной ориентацией, моторную неловкость на фоне речевых проблем указывает на системный характер нарушения развития», — подытожила эксперт.

По словам Марины Сорокун, каждый из этих пунктов является веским основанием для обращения к логопеду. Только профессиональная диагностика позволяет понять, где проходит граница между нормой и патологией, и вовремя начать корректную работу. Затягивание же часто приводит не только к усугублению речевых проблем, но и к трудностям в обучении и социальной адаптации ребенка.

