Шокирующая правда: полиция нашла разлагающееся тело под слоем собачьих экскрементов

В Пенсильвании правоохранители ожидали обычный выезд на сообщение о смерти, но столкнулись с настоящим кошмаром.

Когда полиция вошла в дом Дебби и Джеймса Бебаутов, их, по словам офицеров, накрыла волна «удушающего запаха смерти». Двухкомнатное жилье было завалено мусором и собачьими экскрементами «от стены до стены», так что передвигаться по нему было трудно. В одной из комнат правоохранители нашли скелетные останки 64-летнего Майкла Бебаута, который, как позже установили эксперты, умер еще несколько месяцев назад. Об этом пишет Mirror.

Начальник полиции региона Грин–Вашингтон Уилл ДеФорте описал увиденное как «одни из самых ужасающих условий, с которыми приходилось сталкиваться при обнаружении погибших».

Что показало расследование

Суд установил, что Дебби Бебаут, золовка умершего, намеренно скрывала смерть Майкла, продолжая получать и обналичивать его выплаты по социальному обеспечению. По данным обвинения, речь идет о сумме около 6 189 долларов, которые тратились на продукты, отопление и бытовые нужды.

Хотя в самой смерти мужчины признаков насильственного преступления не обнаружено, действия родственников привели к отдельным уголовным обвинениям.

Кто и в чем обвиняется

Дебби Бебаут (64 года) согласилась признать вину по одному эпизоду уголовной кражи в рамках сделки со следствием. Ожидается, что ей назначат наказание в виде уже отбытого срока.

Джеймс Бебаут (68 лет), брат умершего, отрицает причастность. Он утверждает, что не знал о смерти Майкла до января и не участвовал в мошенничестве. Однако прокуратура считает это невозможным из-за «подавляющего запаха» и близости комнаты с телом к месту, где супруги спали.

Помощник окружного прокурора Роберт Уэст заявил в суде, что «бездействие в такой ситуации само по себе является действием», особенно когда речь идет о надругательстве над телом.

Решение суда

Судья согласился с доводами обвинения, отметив, что совместное проживание в одном доме с разлагающимся телом опровергает утверждения о неведении. Одно обвинение в краже против Джеймса Бебаута было снято, но он предстанет перед судом по статьям о сговоре с целью кражи и ненадлежащем обращении с телом. Он остается под стражей под залог в 6 000 долларов, а предъявление обвинения назначено на 27 января.

