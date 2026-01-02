Зеленский предложил нового главу ОП на место Ермака

Фото: Evgeniy Maloletka/ТАСС

Кандидат пока не принял назначение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил главе украинского ГУР Кириллу Буданову* возглавить ОП Украины вместо уволенного Андрея Ермака. О том, примет ли он назначение, пока не сообщалось. Зеленский указал, что Буданов «имеет специальный опыт», требующийся для исполнения соответствующих обязанностей.

Зеленский 5 декабря заявил о скором назначении нового руководителя своего офиса. Андрей Ермак покинул должность 28 ноября 2025 года. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, у него проводили обыски по делу о коррупции.

Политические противники Ермака отмечали, что он злоупотреблял властью и создавал вокруг Зеленского свою прослойку лоялистов.

Кирилл Буданов* на посту ГУР отвечал за координацию террористический акций, направленных против России, неоднократно озвучивая угрозы, в частности, касающиеся жителей Крыма. При этом руководитель главного управления разведки Украины недавно заявил о неизбежности переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

* - внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов