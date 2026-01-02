Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии оказался под угрозой срыва

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Трагедия на альпийском курорте поставила под сомнение проведение ключевого старта перед Олимпиадой.

Финальный перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по горнолыжному спорту, запланированный на швейцарском курорте Кран-Монтана, может не состояться. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, соревнования были намечены на 1 февраля и должны были стать заключительным этапом перед Олимпийскими играми в Милане, однако после недавнего пожара организаторам предстоит доказать, что уровень безопасности на курорте соответствует всем требованиям. Сейчас проведение этапа оказалось под вопросом.

Источник отметил, что местные власти оказались в сложном положении, поскольку Швейцария ранее не сталкивалась с подобными происшествиями, а сам этап Кубка мира связан с многомиллионными инвестициями и серьезной международной ответственностью.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь: около 03:30 по московскому времени на территории популярного альпийского курорта вспыхнул пожар в одном из баров. Ранее МИД Италии со ссылкой на данные швейцарской полиции сообщал о десятках погибших и большом числе пострадавших.

Из-за наплыва раненых больницы кантона Вале оказались переполнены, часть пострадавших была доставлена в медицинские учреждения Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Власти заявили, что версию теракта не рассматривают, однако в кантональной полиции допустили, что среди погибших может быть значительное число иностранных граждан. Курорт Кран-Монтана расположен недалеко от границы Швейцарии с Италией.

