ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: © РИА Новости/Андрей Станавов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это было сделано в ответ на террористические атаки боевиков.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Наша армия применяла, в том числе, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием», — сказано в сводке ведомства.

В результате были повреждены предприятия ВПК, а также объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Кроме того, был нанесен удар транспортной и портовой инфраструктуре, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также повреждения получили цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей и места производства ударных дронов дальнего действия и подготовки их к запуску. Склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации боевиков тоже оказались под ударом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК. Мужчина не хочет возвращаться на Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.