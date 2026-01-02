Активисты в ДНР почтили память жертв теракта в Херсонской области

Молодежь в ДНР почтила память погибших от удара ВСУ в херсонском селе

«Молодая гвардия» возложила цветы к стеле в память о погибших.

Молодежь в ДНР почтила память погибших в херсонском селе Хорлы. О том, как прошло мероприятие, 5-tv.ru рассказала руководитель «Молодой гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

«Кто, как не молодежь ДНР, знает о всех зверствах со стороны террористов, Вооруженных сил Украины, как они обстреливали наши города, не только Донецк, наши мирные города», — рассказал представитель организации.

Молодые люди пришли к стеле «Россия», возложили цветы и установили фото с места жуткой трагедии в Хорлах в память о невинно убитых мирных людях. Как отметил Добровольский, поэтесса-дончанка написала стихотворение об этом бесчеловечном преступлении киевского режима. Кроме того, активист подчеркнул, что именно тот квартал, где проходило мероприятие, два года назад также подвергся жестокому обстрелу ВСУ.

По последним данным, жертвами атаки на Хорлы стали 27 человек. Украинские боевики использовали БПЛА с зажигательной смесью. Часть погибших сгорела заживо. Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы.

