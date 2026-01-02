В новогодние праздники в Таиланде жертвами аварий стали свыше ста человек

Фото: NARONG SANGNAK/ТАСС

Выходные обернулись для королевства резким ростом смертельных происшествий на трассах.

В первые дни новогодних каникул в Таиланде в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 100 человек, среди жертв оказался и один гражданин России. Такие данные привел национальный центр безопасности дорожного движения страны.

По информации ведомства, размещенной в социальных сетях, ключевыми причинами аварий стали управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и превышение допустимой скорости.

Тайская газета Khaosod со ссылкой на полицию уточняет, что 1 января произошло ДТП с участием двух россиян, передвигавшихся на мотоцикле. Один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу с незначительными травмами.

Власти Таиланда традиционно проводят в этот период профилактическую кампанию под названием «Семь опасных дней», которая в этом году проходит с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Ее задача — сократить число аварий во время массовых поездок. Согласно официальной статистике, чаще всего в ДТП попадают мотоциклисты, а наибольшее количество инцидентов фиксируется в вечерние часы — с 18:00 до 21:00.

