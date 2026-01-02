В Дагестане мужчина лишился обеих кистей рук при взрыве петарды

Фото: Lino Mirgeler/ТАСС

Праздничные развлечения с фейерверками обернулись тяжелыми травмами и госпитализацией.

В Дагестане мужчина получил крайне тяжелые травмы при взрыве петарды во время новогодних праздников — в результате происшествия ему оторвало обе кисти рук. О случившемся сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Пострадавший, родившийся в 1985 году, был доставлен в медицинское учреждение вечером 1 января с диагнозом минно-взрывной травмы.

В МЧС также сообщили, что с вечера 31 декабря до окончания 1 января в больницы республики поступили не менее семи человек с тяжелыми повреждениями, связанными с неправильным использованием пиротехники.

По информации спасателей, после оказания необходимой медицинской помощи состояние мужчины удалось стабилизировать, и угрозы для его жизни в настоящий момент нет.

Ранее в Благовещенске на территории Амурской области произошел серьезный инцидент с участием ребенка: мальчик нашел на земле не сработавшие остатки новогоднего салюта, которые взорвались у него в руках. В результате взрыва несовершеннолетний получил тяжелые повреждения и лишился нескольких пальцев. О случившемся сообщил глава города Олег Имамеев.

