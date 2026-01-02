Фото: Reuters/Annegret Hilse

Заявления о «стремлении к миру» не сгладили углы.

В Германии подвергли критике новогоднее обращение главы киевского режима Владимира Зеленского, указав на чрезмерно воинственную тональность выступления. Об этом написал немецкий журнал Die Welt.

В публикации отмечается, что, несмотря на заявления Владимира Зеленского о стремлении к миру и нежелании затягивать конфликт, из его слов следует готовность продолжать боевые действия. Автор материала подчеркивает, что подобная риторика выглядит противоречивой и указывает на сохранение курса на силовое противостояние.

В статье также говорится, что киевские власти намерены и дальше вести боевые действия против России при поддержке европейских союзников. Отдельно подчеркивается, что Владимир Зеленский по-прежнему рассматривает Украину как «щит Европы» и сохраняет надежды на вступление страны в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил о высокой степени готовности плана урегулирования конфликта, оценив его реализацию примерно на 90%.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что формат взаимодействия страны с Россией окончательно изменился и возврата к прежней модели больше не будет. Об этом он рассказал, рассуждая о перспективах отношений Москвы и Хельсинки в ходе новогоднего обращения к жителям страны, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По словам Александра Стубба, отношения Финляндии с Россией претерпели необратимые изменения, которые он охарактеризовал как окончательные и не подлежащие пересмотру.

