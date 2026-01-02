«Кто доброй сказкой входит в дом»: как начался прокат «Буратино» в России

Фото, видео: Кадр из х/ф «Буратино». реж.: Игорь Волошин, 2025 г.; 5-tv.ru

Зрители уже начали делиться впечатлениями.

Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Конечно, все знают, как его зовут. И любят. Благодаря сказке Алексея Толстого, а затем и известному киновоплощению, музыку для которого написал композитор Алексей Рыбников, Буратино стал по-настоящему любимым народным героем.

Кинокритик «Известий» Николай Никулин передает первые эмоции от тех, кто уже посмотрел новый фильм.

«Мурашки по коже шли. Настолько я перевоплотилась в детство — ощутила, что мы даже пели все эти песни в зале. Хлопали», — говорит зрительница Диляра.

«Фильм учит не сдаваться, всегда идти до конца…» — отмечает зрительница Ксения.

«Мне очень понравилось, как оформили город, какие костюмы, какой грим», — подчеркивает актриса Мария Лисовая.

С 1 января во всех кинотеатрах страны — новая экранизация сказки, в которой по-прежнему звучат полюбившиеся всем музыка и знаменитые песни про Буратино.

Строчка «Он не игрушка — он живой!» стала основополагающей для режиссера фильма Игоря Волошина.

«Буратино — это ожившее дерево или это деревянный человек? Это должен быть волшебный воплощенный дух по желанию Папы Карло, который дышит, где хочет, ныряет в полено. Перед нами — ожившая марионетка», — рассказывает режиссер Игорь Волошин.

Хитрые и корыстные кот базилик и лиса Алиса, мудрая Тортилла, меланхоличный Пьеро — костюмерам фильма пришлось постараться, чтобы точно передать характер и настроение каждого персонажа. Весельчак Арлекин, например, которого играет Рузиль Минекаев, в ярком карнавальном образе, а вот Мальвина в исполнении Анастасии Талызиной — этакая грустная куколка.

«У меня на корсете была разбитая фарфоровая чашечка, которая была пришита ювелирно, и были бусики в форме слез», — вспоминает актриса Анастасия Талызина.

За костюмы отвечала Надежда Васильева-Балабанова, образы героев нового фильма про Буратино выставляли в московском метро на станции «Воробьевы горы». Пассажиры могли увидеть и кошачий костюм Базилио и наряд Алисы. Но больше всех впечатляла борода Карабаса-Барабаса.

«Борода. Прям очень внушительных размеров. Вот прям класс», — подчеркивает пассажирка метро Анастасия.

«В нашем фильме есть сцена, где Карабас без бороды, и мне вот такую челюсть еще наклеили», — рассказывает актер и продюсер Федор Бондарчук.

Мы ходим в кино для того, чтобы удивляться. И удивлять в этом фильме, и особенно хитрить, будут Алиса в исполнении Виктории Исаковой и ее соратник Базилио в исполнении Александра Петрова. Тандем жуликов, как и в советском фильме 1975 года, попытается обмануть главного героя, но в новом «Буратино» события будут развиваться иначе. И разворачиваться не в стране дураков, а на улицах маленького итальянского городка.

Режиссер Игорь Волошин в своей картине не только обращается к отечественной классике, но и к итальянскому писателю Карло Коллоди.

В фильме много музыки, песен и карнавальной атмосферы. Блистательный актерский состав сделал старую любимую сказку актуальной как никогда. Буратино на своем пути увидит много несправедливости, но всюду, куда он будет приходить, он принесет радость.

