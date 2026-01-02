До 27 человек увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Херсонскую область

Фото: Михайлов Даниил/ТАСС

Украинские националисты нанесли удар по мирным жителям в новогоднюю ночь.

До 27 человек увеличилось число погибших при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что среди погибших двое детей.

Ранее Минздрав РФ отмечал, что после атаки в больницах остаются 14 пострадавших. Ведомство уточняет, что среди пострадавших — пятеро детей, состояние одного несовершеннолетнего врачи оцениваются как крайне тяжелое.

По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Президент России Владимир Путин согласился, что удар ВСУ по Хорлам сопоставим по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

