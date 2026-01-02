Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
Пленный боевик ВСУ Литкин рассказал, как попал на фронт
Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru
Мужчина не хочет возвращаться на Украину.
Попавшие в плен боевики ВСУ не хотят возвращаться на Украину. Об этом рассказал один из них нашим российским военным. Беседу с пленным боевиком Владимиром Литкиным приводит Минобороны РФ.
«Вышел из дома за грибами сходить, и через метров 200 меня забрали (сотрудники ТЦК. — Прим. ред.). В „учебке“ особо не учили. На занятия ходили, особо навыков никаких не дали. Пока был в три 32-й бригаде после „учебки“, было такое: за алкоголь первый „залет“ — 17 тысяч штраф, второй — 100 тысяч», — рассказывает мужчина.
Боевик довольно быстро попал в плен к российским военнослужащим.
«Как стемнело, нас вывезли в какое-то село. Мы залезли в копанку небольшую, еле влезли, в нее, и подошли разведчики ваши…» — вспоминает пленный.
Уже связанного боевика пытались убить свои. Погиб его напарник.
«Когда нас ввели уже со связанными руками, украинский дрон, получается, убил моего напарника. Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу», — заключает боевик.
