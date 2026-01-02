В больницах остаются 14 пострадавших после атаки ВСУ на Херсонскую область

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Состояние одного ребенка врачи оцениваются как крайне тяжелое.

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Хорлы в Херсонской области в больницах остаются 14 пострадавших. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Ведомство уточняет, что среди пострадавших — пятеро детей, состояние одного несовершеннолетнего врачи оцениваются как крайне тяжелое.

В результате удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в черноморском поселке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь 24 человека погибли, включая ребенка, еще 29 человек пострадали. Некоторые из жертв сгорели заживо, так как ВСУ применили зажигательную смесь.

По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Президент России Владимир Путин согласился, что удар ВСУ по Хорлам сопоставим по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.