Опасный полет: как утечки паров из двигателей самолетов калечат экипаж и пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В конструкции почти всех гражданских воздушных судов есть упоминание источника угрозы для экипажа и пассажиров.

Токсичные пары из двигателей пассажирских самолетов периодически попадают в салон и кабину пилотов. Об этом сообщается в исследовании The Wall Street Journal.

По словам невролога Роберта Канецки, с которым говорили журналисты, за последние 20 лет в его медицинской практике было примерно 12 пилотов и более 100 бортпроводников, пострадавших от воздействия паров на борту воздушных судов. Пациенты получают повреждения нервной системы вследствие тяжелых отравлений.

Причиной утечки токсичных паров из двигателей самолетов как правило становятся особенности конструкции, из-за которых система очистки и подачи воздуха пропускает последний через двигатель. По такому принципу работают ​практически все современные модели самолетов гражданской авиации.

По описаниям очевидцев, токсичные испарения пахнут как «мокрая собака» или лак для ногтей. Известны случаи, когда из-за симптомов отравления приходилось совершать аварийные посадки. Пассажиры испытывали тошноту, у пилотов начинались проблемы со зрением и реакцией.

