Дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Дочь американского актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, обнаружили мертвой в одном из отелей в Калифорнии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Дочь Томми Ли Джонса, Виктория, была найдена мертвой в калифорнийском отеле… рано утром в четверг (по местному времени — Прим. ред.)… Виктории было 34 года», — говорится в публикации.

По данным журналистов, прибывшие на место медики зафиксировали смерть женщины. В отель также выехали сотрудники полиции и судмедэксперт. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Виктория еще в детстве пошла по стопам отца, дебютировав в кино в 2002 году в фильме «Люди в черном 2». Позже она снималась в двух фильмах, режиссером которых был Томми Ли Джонс.

