Можно ли не отвечать на звонок от начальства в праздники

Юрист Зернов: Россияне могут не отвечать на звонки начальства в праздники

Срочные дела, дедлайны, просьбы выйти на работу, встреча по видеосвязи «прямо сейчас на пять минут» — насколько законно требовать этого от сотрудника?

Россияне, работающие по нормированному графику и не являющиеся сотрудниками экстренных служб или правоохранительных органов, не обязаны отвечать на звонки от руководителей в праздничные дни. Это время отдыха, которое начальство не может у них отнимать. Об этом РИА Новости рассказал юрист Олег Зернов.

«Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно», — заявил эксперт.

Как отметил Зернов, если место службы не входит в число вышеупомянутых исключений, отказ от разговора с работодателем, внепланового выхода на работу или даже небольшой срочной задачи не будет считаться правонарушением. Кроме того, правило, разумеется, не относится к тем, кто находится на дежурстве в период, когда вся страна отдыхает.

По тому же принципу начальство не может заставлять сотрудника выйти на работу в праздничные дни января. Угрозы или реальные санкции в ответ на отказ неправомерны. Однако части 2, 3, 5 статьи 113 и часть 1 статьи 290 Трудового кодекса предписывают прибыть на службу тех, в чьи обязанности входит устранение последствий катастроф, стихийных бедствий, производственных аварий и других подобных событий.

